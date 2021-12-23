Путін вважає, що Україна готує «військову операцію на Донбасі». І його нібито намагаються змусити «не втручатися»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що це Україна нібито готує чергову «військову операцію на Донбасі». А Захід заздалегідь намагається змусити його не втручатися і погрожує санкціями.

Про це він повідомив на своїй пресконференції 23 грудня.

Журналісти запитали його про можливість вторгнення російських військ в Україну, але той почав розповідати про те, що це сама Україна хоче провести військову операцію на Донбасі.

«Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію [на Донбасі] і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете — такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього», — вважає Путін.