Путин считает, что Украина готовит военную операцию на Донбассе. И его якобы пытаются заставить «не вмешиваться»

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы готовит очередную «военную операцию на Донбассе». А Запад заранее пытается заставить его не вмешиваться и угрожает санкциями.

Об этом он сообщил на своей пресс-конференции 23 декабря.

Журналисты спросили его о возможности вторжения российских войск в Украину, но тот начал рассказывать о том, что сама Украина хочет провести военную операцию на Донбассе.

«Теперь нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что, возможно, готовят третью военную операцию [на Донбассе] и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие и такие новые санкции будут. И готовятся, возможно, к этому», — считает Путин.