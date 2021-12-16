Евросоюз подготовил санкционный пакет против России на случай полномасштабного вторжения в Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже подготовил дополнительные санкции против России, которые затронут различные сферы экономики.
Об этом сообщает BBC.
«Послание очень четкое: если Россия будет предпринимать дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет дорогой, а последствия — серьезными», — отметила фон дер Ляен, не уточнив, каким именно будет санкционный пакет.
Отметим, что в первый день саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель тоже подчеркнул, что Россия заплатит высокую цену за любую военную агрессию против Украины.
«Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить вместе с нашими партнерами в НАТО, «Большой семерке», США, Канадой и Великобританией: в случае какой-либо военной агрессии против Украины реакция будет сильной, преступнику придется заплатить высокую цену за такую агрессию», — сказал он.
- 7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин созвонились по видеосвязи, во время разговора они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по нерасширению НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Однако во время заседания ТКГ по Донбассу, которое состоялось 9 декабря, Россия отклонила все инициативы украинской делегации.