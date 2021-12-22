Die Welt: Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену боєготовність через загрозу вторгнення Росії в Україну

Північноатлантичний Альянс привів у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування (NATO Response Force, NRF), загальна чисельність яких становить 40 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє Die Welt, зазначаючи, що вперше НАТО реагує конкретними заходами на розміщення російських військ біля кордонів України.
Дипломати розповіли виданню, що з понеділка, 21 грудня, Обʼєднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (VJTF), що входить до структури NRF, має бути готовою до розгортання у кризовому районі протягом пʼяти днів. Також у підвищеній готовності перебувають сили спеціального призначення і військової логістики.
Сили VJTF було створено у 2014 році, після анексії Росією Криму. До їхнього складу входять 6 400 військовослужбовців США, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць НАТО. Група VJTF переважно сухопутна, але підтримується швидким підкріпленням бригад у разі серйозної кризи.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готовлять на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.
- Україна на слова міністра поки не відреагувала, але міжнародні експерти вважають, що подібні маніпуляції можуть стати приводом для РФ, щоб почати вторгнення.
- Таблоїд Daily Star з посиланням на джерела повідомляв, що війська РФ почнуть масштабне вторгнення з 24 на 25 грудня.