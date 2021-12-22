Die Welt: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за угрозы вторжения России в Украину

Североатлантический Альянс привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Die Welt, отмечая, что впервые НАТО реагирует конкретными мерами на размещение российских войск у границ с Украиной.

Дипломаты рассказали изданию, что с понедельника, 21 декабря, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней. Также в повышенной готовности находятся силы специального назначения и военной логистики.

Силы VJTF были созданы в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. В их состав входят 6 400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц НАТО. Группа VJTF в основном сухопутная, но в случае серьезного кризиса поддерживается быстрым подкреплением бригад.