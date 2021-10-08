Сертификацию НАТО прошло еще одно спецподразделение Украины — 3-й полк ССО

Еще одно спецподразделение Украины прошло сертификацию НАТО. Вторым в украинской армии, кто прошел экзамены как подразделение SOF (сил спецпераций НАТО), стал 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго.

Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на пресс-службу полка.

«Военнослужащие 3-го отдельного полка [...] преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса для способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами. Вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) — это большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы», — заявили в командовании полка.

Сертификация дает право подразделению привлекаться в состав Сил быстрого реагирования НАТО. NRF состоят из наземных, воздушных, морских частей, а также спецсил и предназначены для быстрого размещения и ведения боев в любой точке Земли.