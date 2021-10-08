Сертификацию НАТО прошло еще одно спецподразделение Украины — 3-й полк ССО

Еще одно спецподразделение Украины прошло сертификацию НАТО. Вторым в украинской армии, кто прошел экзамены как подразделение SOF (сил спецпераций НАТО), стал 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго.
Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на пресс-службу полка.
«Военнослужащие 3-го отдельного полка [...] преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса для способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами. Вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) — это большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы», — заявили в командовании полка.
Сертификация дает право подразделению привлекаться в состав Сил быстрого реагирования НАТО. NRF состоят из наземных, воздушных, морских частей, а также спецсил и предназначены для быстрого размещения и ведения боев в любой точке Земли.
- Первым от Украины сертификацию НАТО прошел 140-й центр Сил специальных операций ВСУ. Это произошло в июне 2019 года. В 2020 году 140-й центр впервые заступил на боевое дежурство в составе NRF.
- Силы спецопераций были созданы в 2016 году. Их задачи — проведение спецразведки, психологических операций и рейдов, уничтожение групп противника малыми отрядами, диверсии и антитеррористическая деятельность. Фактически ССО могут заниматься созданием агентурных сетей, подготовкой к переворотам и свержением режимов. ССО — это в первую очередь элитный спецназ.