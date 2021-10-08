Ще один спецпідрозділ України пройшов сертифікацію НАТО. Другим в українській армії, хто пройшов іспити як підрозділ SOF (сил спецперацій НАТО), став 3-й полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.
Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на пресслужбу полку.
«Військовослужбовці 3-го окремого полку [...] здолали важкий шлях для приєднання в міжнародну сім'ю НАТО та виконали всі вимоги стандартів Альянсу зі спроможності виконувати бойові завдання пліч-о-пліч з іноземними партнерами. Вступ на бойове чергування NATO Response Force (NRF) — це великий крок для української армії та подолання старої системи», — заявили в командуванні полку.
Сертифікація дає право підрозділу залучатися до складу Сил швидкого реагування НАТО. NRF складаються з наземних, повітряних і морських частин, а також спецсил. Вони призначені для швидкого розміщення і ведення боїв у будь-якій точці Землі.
- Першим від України сертифікацію НАТО пройшов 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це сталося в червні 2019 року. У 2020 році 140-й центр вперше заступив на бойове чергування у складі NRF.
- Сили спецоперацій були створені у 2016 році. Їхні завдання — проведення спецрозвідки, психологічних операцій та рейдів, знищення груп противника малими загонами, диверсії, антитерористична діяльність. Фактично ССО можуть займатися створенням агентурних мереж, підготовкою до переворотів і поваленням режимів. ССО — це насамперед елітний рід військ.