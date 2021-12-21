У Росії розробили держстандарт із термінового поховання у братських могилах загиблих під час військових конфліктів

Стандарт, який, зокрема, визначає вимоги до території поховань, розташування стін скорботи та дистанції між трунами, набуде чинності 1 лютого 2022 року.

У Росії розробили держстандарт із вимогами до термінового масового поховання людей і тварин, загиблих під час військових конфліктів або в разі надзвичайних ситуацій у мирний час.

Згідно з документом, територія, де буде розташовано цвинтар, має «забезпечувати невизначено тривалий термін існування місця поховання», також потрібно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу, розміщення джерела водопостачання та кут нахилу місцевості.

Зазначається, що площа ділянки не має перевищувати 40 га, а відстань по горизонталі та вертикалі між трунами у братських похованнях має бути не менше ніж пів метра, проміжки потрібно заповнювати шарами землі та хмизу.

Поховання заборонені на берегах водних обʼєктів, що використовуються для купання та побутових потреб, у курортних зонах.

Померлих від особливо небезпечних інфекцій потрібно ховати в оцинкованих, герметично закритих трунах, а померлих, які мають високий радіоактивний фон, — лише на спеціально відведеній ділянці.