В России разработали госстандарт по срочному захоронению в братских могилах погибших во время военных конфликтов

Стандарт, который, в частности, определяет требования к территории захоронений, расположению стен скорби и дистанции между гробами, вступит в силу 1 февраля 2022 года.

В России разработали госстандарт с требованиями к срочному массовому захоронению людей и животных, погибших во время военных конфликтов или в случае чрезвычайных ситуаций в мирное время.

Согласно документу, территория, где будет расположено кладбище, должна «обеспечивать неопределенно длительный срок существования места захоронения», также нужно учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа, размещение источника водоснабжения и угол наклона местности.

Также отмечается, что площадь участка не должна превышать 40 га, а расстояние по горизонтали и вертикали между гробами в братских захоронениях должно быть не менее полуметра, промежутки нужно заполнять слоями земли и хвороста.

Захоронения запрещены на берегах водных объектов, используемых для купания и бытовых нужд в курортных зонах.

Умерших от особо опасных инфекций нужно хоронить в оцинкованных, герметично закрытых гробах, а умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, — только на специально отведенном участке.