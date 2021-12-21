Королева Єлизавета порушить традицію святкування Різдва через коронавірус

Королева Великої Британії Єлизавета II через стрімке поширення коронавірусу «Омікрон» у порушення багаторічної традиції зустріне Різдво у Віндзорському замку.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, раніше королева щороку вирушала на Різдво до Сандрингемського палацу, розташованого в Норфолку.

Працівники Букінгемського палацу описали це як особисте рішення королеви, яке «відбиває обережний підхід».

Також вказується, що члени королівської родини під час свят приїдуть до Єлизавети II у Віндзорський замок. Нині невідомо, хто саме приїде до королеви, але представник Букінгемського палацу сказав, що «усіх відповідних інструкцій» буде дотримано.