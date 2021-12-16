Королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний обід через пандемію

Королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний обід для членів королівської родини. Це зумовлено поширенням у країні нового штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це пише BBC.
Однією з причин цього рішення стало те, що проведення такого обіду може поставити під загрозу різдвяні плани багатьох людей, якщо хтось раптом заразиться коронавірусом. Очікувалося, що на обіді мали бути присутні приблизно 50 осіб. Торік королева теж скасувала цей традиційний захід.
Обід мав відбутися на початку наступного тижня у Віндзорському замку. Зазвичай королева влаштовує цей захід для багатьох членів королівської родини напередодні від’їзду до Сандрингемського палацу, де вона традиційно святкує Різдво.
На таких обідах королева отримує можливість зустрітися з тими членами родини, які не можуть відвідати її на Різдво. Окрім дітей, внуків і правнуків на заходах також присутні двоюрідні брати Єлизавети з родинами.
- Наразі весь світ побоюється великих наслідків через поширення «Омікрону» і закрився від Південної Африки, звідки прийшов штам. Всесвітня організація охорони здоровʼя при цьому закликає не панікувати.
- Раніше повідомлялося, що антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон». Компанія після цього повідомила, що необхідно колоти три дози.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму.