У Британії почався хаос через штам «Омікрон»: люди масово записуються на бустерну дозу, а сайт Нацслужби здоровʼя не витримує навантажень

У Великій Британії стався хаос через велику кількість охочих зробити бустерну дозу вакцини. У країні зростає захворюваність через новий штам коронавірусу «Омікрон».

Про це пише Sky News.

Британці стоять у чергах біля центрів вакцинації по кілька годин, щоб отримати бустерну дозу. З 13 грудня у країні дозволили робити бустерну дозу людям від 30 до 39 років, до цього її також могли робити люди старші за 40 років. Британці хочуть встигнути отримати бустерну дозу до Різдва.

Через масовий наплив охочих вакцинуватися сайт Національної служби здоров’я Великої Британії не витримує навантажень, тому багато хто з британців не може записатися на щеплення. За даними служби, лише в понеділок на вакцинацію записалися 140 тисяч британців.

До вакцинації населення долучилося і Міністерство оборони — аби швидше вакцинувати людей, у пункти вже направили близько 750 військових медиків, які теж можуть робити щеплення.

За останніми даними, понад 40% дорослого населення у Британії вже пройшли ревакцинацію.