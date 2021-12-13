В Британии начался хаос из-за штамма «Омикрон»: люди массово записываются на бустерную дозу, а сайт Нацслужбы здоровья не выдерживает нагрузок

В Великобритании случился хаос из-за обилия желающих получить бустерную дозу вакцины. В стране растет заболеваемость из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет Sky News.

Британцы стоят в очередях у центров вакцинации по несколько часов, чтобы получить бустерную дозу. С 13 декабря в стране разрешили делать бустерную дозу людям от 30 до 39 лет, до этого ее также могли делать люди старше 40 лет. Британцы хотят успеть получить бустерную дозу к Рождеству.

Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие британцы не могут записаться на вакцинацию. По их данным, только в понедельник на вакцинацию записалось 140 тысяч британцев.

К вакцинации населения присоединилось и Министерство обороны. Для того чтобы быстрее вакцинировать людей, в пункты уже направили около 750 военных медиков, которые тоже могут прививать.

По последним данным, более 40% взрослого населения в Великобритании уже прошли ревакцинацию.