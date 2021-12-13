В Британии начался хаос из-за штамма «Омикрон»: люди массово записываются на бустерную дозу, а сайт Нацслужбы здоровья не выдерживает нагрузок

В Великобритании случился хаос из-за обилия желающих получить бустерную дозу вакцины. В стране растет заболеваемость из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».
Об этом пишет Sky News.
Британцы стоят в очередях у центров вакцинации по несколько часов, чтобы получить бустерную дозу. С 13 декабря в стране разрешили делать бустерную дозу людям от 30 до 39 лет, до этого ее также могли делать люди старше 40 лет. Британцы хотят успеть получить бустерную дозу к Рождеству.
Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие британцы не могут записаться на вакцинацию. По их данным, только в понедельник на вакцинацию записалось 140 тысяч британцев.
К вакцинации населения присоединилось и Министерство обороны. Для того чтобы быстрее вакцинировать людей, в пункты уже направили около 750 военных медиков, которые тоже могут прививать.
По последним данным, более 40% взрослого населения в Великобритании уже прошли ревакцинацию.
- Пока что весь мир опасается больших последствий из-за распространения «Омикрона» и закрылся от Южной Африки, откуда пришел штамм. Всемирная организация здравоохранения при этом призывает не паниковать.
- Ранее сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон». Компания после этого сообщила, что необходимо колоть три дозы.
- Предварительные анализы свидетельствуют о том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но протекает у больных в легкой форме. Однако есть опасения, что B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму с течением времени.