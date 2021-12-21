Королева Елизавета нарушит традицию празднования Рождества из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II из-за быстрого распространения коронавируса «Омикрон» в нарушение многолетней традиции встретит Рождество в Виндзорском замке.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, ранее королева каждый год отправлялась на Рождество в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке.
Работники Букингемского дворца описали это как личное решение королевы, «отражающее осторожный подход».
Также указывается, что члены королевской семьи во время праздников приедут к Елизавете II в Виндзорский замок. Сейчас неизвестно, кто именно приедет к королеве, но представитель Букингемского дворца сказал, что «все соответствующие инструкции» будут соблюдены.
- Ранее Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед из-за резкого роста количества случаев заболевания «Омикроном» в Великобритании.
- Сейчас весь мир опасается серьезных последствий из-за распространения «Омикрона» и закрылся от Южной Африки, откуда пришел штамм. Предварительные анализы свидетельствуют о том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь протекает в легкой форме. Однако существует опасение, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Компания Pfizer уже заявила, что необходимо колоть три дозы вакцины. Это же рекомендует и Moderna.