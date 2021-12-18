В Ірландії через коронавірус запроваджують комендантську годину

В Ірландії для стримання поширення коронавірусу запроваджують комендантську годину з 20:00.
Про це повідомляється на сайті уряду країни.
Обмеження почне діяти з опівночі 20 грудня і поширюватиметься на готелі, кінотеатри, театри, бари, ресторани, окрім доставки та продажу навинос, а також масові заходи (розважальні, культурні, громадські, спортивні).
Водночас на заходах, які проводитимуться до 20:00, можуть бути заповнені лише 50% місць або не більше як тисяча людей. Це стосуватиметься кінотеатрів, але не конференцій, ярмарків тощо.
Заходи на відкритому повітрі також обмежуватимуться — 50% місць чи 5 000 учасників.
На весіллях зможуть бути присутніми максимум 100 людей, і вони зможуть тривати до опівночі.
Всі, хто прибуватиме до країни, будуть зобовʼязані проходити тести на антиген або ПЛР, також пасажирам, які прибувають до Ірландії, тепер рекомендується проводити тестування на антигени щодня протягом 5 днів поспіль, починаючи з дня прибуття.
Попередньо, нові заходи будуть чинними до 30 січня.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу закрилися від Південної Африки та посилили карантин. 13 грудня було підтверджено перший випадок смерті у пацієнта з «Омікроном».
- Україна ухвалила рішення, що ті, хто прибуватиме із Африки, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок інфікування «Омікроном».
- Є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що проти «Омікрону» необхідно щепити трьома дозами вакцини.