В Ірландії через коронавірус запроваджують комендантську годину

В Ірландії для стримання поширення коронавірусу запроваджують комендантську годину з 20:00.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Обмеження почне діяти з опівночі 20 грудня і поширюватиметься на готелі, кінотеатри, театри, бари, ресторани, окрім доставки та продажу навинос, а також масові заходи (розважальні, культурні, громадські, спортивні).

Водночас на заходах, які проводитимуться до 20:00, можуть бути заповнені лише 50% місць або не більше як тисяча людей. Це стосуватиметься кінотеатрів, але не конференцій, ярмарків тощо.