В Ирландии из-за коронавируса вводят комендантский час

В Ирландии для сдерживания распространения коронавируса вводят комендантский час с 20:00.
Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Ограничение начнет действовать с полуночи 20 декабря и будет распространяться на гостиницы, кинотеатры, театры, бары, рестораны, кроме доставки и продаж навынос, а также на массовые мероприятия (развлекательные, культурные, общественные, спортивные).
В то же время на мероприятиях, которые будут проводиться до 20:00, могут быть заполнены только 50% мест или не больше тысячи человек. Это касается кинотеатров, но не конференций, ярмарок и прочего.
Мероприятия на открытом воздухе также будут ограничиваться — 50% мест или 5 000 участников.
На свадьбах смогут присутствовать максимум 100 человек, и они смогут продолжаться до полуночи.
Все прибывающие в страну будут обязаны проходить тесты на антиген или ПЦР, также пассажирам, прибывающим в Ирландию, теперь рекомендуется проводить тестирование на антигены ежедневно в течение 5 дней подряд, начиная со дня прибытия.
Предварительно новые мероприятия будут действовать до 30 января.
- 11 ноября в Ботсване был выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за штамма многие страны мира закрылись от Южной Африки и усилили карантин. 13 декабря был подтвержден первый случай смерти у пациента с «Омикроном».
- Украина приняла решение, что прибывающие из Африки должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. 18 декабря в Украине подтвердили первый случай инфицирования «Омикроном».
- Есть опасения, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Известно, что штамм способен заражать вакцинированных, а также людей с иммунитетом. Компания Pfizer уже заявила, что против «Омикрона» необходимо прививать тремя дозами вакцины.