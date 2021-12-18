В Ирландии из-за коронавируса вводят комендантский час

В Ирландии для сдерживания распространения коронавируса вводят комендантский час с 20:00.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ограничение начнет действовать с полуночи 20 декабря и будет распространяться на гостиницы, кинотеатры, театры, бары, рестораны, кроме доставки и продаж навынос, а также на массовые мероприятия (развлекательные, культурные, общественные, спортивные).

В то же время на мероприятиях, которые будут проводиться до 20:00, могут быть заполнены только 50% мест или не больше тысячи человек. Это касается кинотеатров, но не конференций, ярмарок и прочего.