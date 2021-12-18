Штурм будівлі Конгресу США: прихильник Трампа отримав 5 років увʼязнення — це найсуворіший вирок

Ще один прихильник колишнього президента США Дональда Трампа отримав тюремний термін за участь у штурмі будівлі Конгресу США. Суд засудив 54-річного Роберта Скотта Палмера до понад 5 років позбавлення волі у федеральній вʼязниці, що стало найсуворішим вироком у цій справі.

Про це повідомляє Tampa Bay Times.

Палмеру нарахували термін переважно за напад на поліцейських. При цьому суд не врахував його каяття, письмові вибачення та доводи захисту про те, що Палмер мав тяжке дитинство.

У листі Палмер заявив, що «влада обдурила і маніпулювала їм», намагаючись врятувати своє становище за рахунок таких, як він, шляхом хаосу.

«Мені дуже, дуже соромно за те, що я зробив», — сказав Палмер під час слухання.