Штурм здания Конгресса США: сторонник Трампа получил 5 лет тюрьмы — это самый суровый приговор

Еще один сторонник бывшего президента США Дональда Трампа получил тюремный срок за участие в штурме здания Конгресса США. Суд приговорил 54-летнего Роберта Скотта Палмера к чуть более 5 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, что стало самым суровым приговором по этому делу.

Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Палмеру насчитали срок в основном за нападение на полицейских. При этом суд не учел его раскаяние, письменные извинения и доводы защиты о том, что у Палмера было трудное детство.

В письме Палмер заявил, что «власть имущие обманули и манипулировали им», пытаясь спасти свою власть за счет таких, как он, путем хаоса.

«Мне очень, очень стыдно за то, что я сделал», — сказал Палмер во время слушания.