Кремль передав США пропозиції щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід 15 грудня зустрілася в Москві із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком і заступником російського міністра закордонних справ Сергієм Рябковим. Вони обговорили накопичення російських військ біля кордонів України та гарантії нерозширення НАТО.
Про це повідомили в посольстві США в Росії.
Під час переговорів Донфрід запевнила, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Також помічниця держсекретаря США наголосила, що прогрес у припиненні конфлікту на сході України можливий у разі виконання Мінських угод і що Сполучені Штати готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку «нормандського формату».
Водночас Рябков порушив питання нерозширення НАТО й озвучив Донфрід конкретні пропозиції Москви щодо вироблення юридичних гарантій.
Окрім цього, за даними джерела агентства Интерфакс, Козак і Донфрід «домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських угод з урахуванням заявленої президентом США Байденом на Женевському саміті позиції про необхідність обовʼязкового надання Донбасу особливого статусу для завершення конфлікту».
Після зустрічі з представниками РФ помічниця держсекретаря США прямує до Брюсселю, де збирається обговорити із союзниками та партнерами підсумки переговорів.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії.
- 9 грудня Володимир Зеленський провів розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили підтримку України на тлі агресії РФ і скоординували позиції щодо подальших кроків у пошуку шляхів до миру на Донбасі. У Білому домі назвали розмову «дуже теплою», вона тривала 90 хвилин.
- Натомість під час засідання ТКГ щодо Донбасу, яке відбулося 9 грудня, Росія відхилила всі ініціативи української делегації.