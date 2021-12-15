Кремль передал США предложения по юридическим гарантиям нерасширения НАТО

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря встретилась в Москве с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Они обсудили накопление российских войск возле границ Украины и гарантии нерасширения НАТО.

Об этом сообщили в посольстве США в России.

В ходе переговоров Донфрид заверила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также помощница госсекретаря США подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку «нормандского формата».