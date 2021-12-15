Кремль передал США предложения по юридическим гарантиям нерасширения НАТО

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря встретилась в Москве с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Они обсудили накопление российских войск возле границ Украины и гарантии нерасширения НАТО.
Об этом сообщили в посольстве США в России.
В ходе переговоров Донфрид заверила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также помощница госсекретаря США подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку «нормандского формата».
В то же время Рябков поднял вопрос о нерасширении НАТО и озвучил Донфрид конкретные предложения Москвы по выработке юридических гарантий.
Кроме этого, по данным источника агентства Интерфакс, Козак и Донфрид «договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на Женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта».
После встречи с представителями РФ помощница госсекретаря США отправляется в Брюссель, где с союзниками и партнерами обсудит итоги переговоров.
- 7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин созвонились по видеосвязи, во время разговора они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по нерасширению НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Однако во время заседания ТКГ по Донбассу, которое состоялось 9 декабря, Россия отклонила все инициативы украинской делегации.