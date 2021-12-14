«Это дезинформация». Госдеп опроверг информацию о планах США давить на Украину ради уступок России

США не планируют принуждать Украину к уступкам России в обмен на деэскалацию ситуации на ее границе.

Об этом в своем обращении заявила заместитель государственного секретаря США Керен Донфрид.

В обращении она подчеркнула, что прибыла в Киев, чтобы заверить украинцев в непреклонной поддержке Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

«Позвольте мне повторить вам то, что мы сказали руководству Украины: мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией чистой дезинформация и к ней следует относиться как к таковой», — сказала Донфрид.

Она заявила, что «одна страна не может заставлять другую менять свои границы и политику» и напомнила, что США предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае вторжения в Украину. По словам Донфрид, она намерена повторить эти месседжи на переговорах в Москве.