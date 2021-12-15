Дослідження: дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму «Омікрон». У Pfizer захист є — але слабкий

Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від нового штаму коронавірусу «Омікрон». У Pfizer є захист, але він слабкий.

Такі дані дослідження Гонконгського університету, пише South China Morning Post.

Учені зазначили, що вакцини від Sinovac та Pfizer викликали «неадекватні» рівні антитіл проти штаму «Омікрон».

З 25 людей, які мали дві дози вакцини CoronaVac, у жодного не було виявлено достатнього рівня нейтралізуючих антитіл. Що стосується вакцини Pfizer, то такі антитіла виявили лише у 5 з 25 вакцинованих. Однак навіть вони були в 35—40 разів нижчими, аніж проти штамів «Бета» чи «Дельта».