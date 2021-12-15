Исследование: две дозы вакцины CoronaVac не защищают от штамма «Омикрон». У Pfizer защита есть — но слабая

Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон». У Pfizer есть защита, но она слабая.

Таковы данные исследования Гонконгского университета, пишет South China Morning Post.

Ученые отметили, что вакцины от Sinovac и Pfizer вызвали «неадекватные» уровни антител против штамма «Омикрон».

Из 25 человек, имеющих две дозы вакцины CoronaVac, ни у одного не было выявлено достаточного уровня нейтрализующих антител. Что касается вакцины Pfizer, то такие антитела были выявлены только у 5 из 25 вакцинированных. Однако даже они были в 35—40 раз ниже, чем против штаммов «Бета» или «Дельта».