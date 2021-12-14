Исследование: эффективность двух доз вакцины Pfizer в предотвращении госпитализации падает до 70% из-за нового штамма «Омикрон»

Две дозы вакцины Pfizer защищают от госпитализации заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» на 70%. От других штаммов эффективность достигает почти 100%.

Таковы предварительные данные из ЮАР, где активно распространяется новый штамм, пишет Reuters.

По данным исследования, с 15 ноября по 7 декабря, люди, полностью вакцинированные от коронавируса вакциной Pfizer, имели защиту в 70% от госпитализации, тогда как от предыдущего штамма «дельта» этот показатель достигал 93%.