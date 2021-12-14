Исследование: эффективность двух доз вакцины Pfizer в предотвращении госпитализации падает до 70% из-за нового штамма «Омикрон»

Две дозы вакцины Pfizer защищают от госпитализации заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» на 70%. От других штаммов эффективность достигает почти 100%.
Таковы предварительные данные из ЮАР, где активно распространяется новый штамм, пишет Reuters.
По данным исследования, с 15 ноября по 7 декабря, люди, полностью вакцинированные от коронавируса вакциной Pfizer, имели защиту в 70% от госпитализации, тогда как от предыдущего штамма «дельта» этот показатель достигал 93%.
Что касается предотвращения любых симптомов, то здесь падение эффективности двух доз еще больше – с 80% до 33%.
В то же время авторы исследования отмечают, что результаты только предварительные, и их еще стоит проверить.
- Пока что весь мир опасается больших последствий из-за распространения «Омикрона» и закрылся от Южной Африки, откуда пришел штамм. Всемирная организация здравоохранения при этом призывает не паниковать.
- Ранее сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон». Компания после этого сообщила, что необходимо колоть три дозы.
- Предварительные анализы свидетельствуют о том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь протекает в легкой форме. Однако существует опасение, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму.