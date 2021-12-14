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Исследование: эффективность двух доз вакцины Pfizer в предотвращении госпитализации падает до 70% из-за нового штамма «Омикрон»

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Две дозы вакцины Pfizer защищают от госпитализации заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» на 70%. От других штаммов эффективность достигает почти 100%.

Таковы предварительные данные из ЮАР, где активно распространяется новый штамм, пишет Reuters.

По данным исследования, с 15 ноября по 7 декабря, люди, полностью вакцинированные от коронавируса вакциной Pfizer, имели защиту в 70% от госпитализации, тогда как от предыдущего штамма «дельта» этот показатель достигал 93%.

Что касается предотвращения любых симптомов, то здесь падение эффективности двух доз еще больше – с 80% до 33%.

В то же время авторы исследования отмечают, что результаты только предварительные, и их еще стоит проверить.