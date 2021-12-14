Дослідження: Ефективність двох доз вакцини Pfizer у запобіганні госпіталізації падає до 70% через новий штам «Омікрон»

Дві дози вакцини Pfizer захищають від госпіталізації тих, хто заразився новим штамом коронавірусу «Омікрон», на 70%. Ефективність захисту від інших штамів сягає майже 100%.

Такими є попередні дані з ПАР, де активно поширюється новий штам, пише Reuters.

За даними дослідження, проведеного з 15 листопада до 7 грудня, люди, які були повністю вакциновані від коронавірусу вакциною Pfizer, мали захист у 70% від госпіталізації, тоді як для попереднього штаму «Дельта» цей показник сягав 93%.