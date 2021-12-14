Ілон Маск продав акції Tesla ще на $906 мільйонів на тлі падіння їхньої ціни

Бізнесмен і винахідник Ілон Маск продав ще один свій пакет акцій компанії Tesla на $906,5 мільйона.

Про це пише Bloomberg.

Маск продав 934 091 акцію, щоб покрити податки від реалізації ще 2,1 мільйона опціонів. За останні пʼять тижнів він продав акцій на загальну суму у $12,7 мільярда. Маску залишилося продати ще 30% своїх акцій, щоб виконати свою обіцянку позбутися 10% частки прямого володіння акціями компанії.

Видання зазначає, що остання угода Маска збіглася з тим, що ринкова капіталізація Tesla вперше з 22 жовтня опустилася нижче за позначку в $1 трильйон. Акції продовжили падіння і сьогодні, 14 грудня.