Ілон Маск від початку листопада продав акцій Tesla на майже $11 мільярдів

Американський підприємець Ілон Маск продав акції компанії Tesla Inc. ще на $1 млрд. З початку листопада він реалізував папери на загальну суму $10,9 млрд.

Про це повідомляє Business Insider.

На початку листопада найбагатша людина світу Ілон Маск написав у Twit﻿ter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі соціальної мережі схвалять цей крок. Так і сталося.

За даними Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Маск вже реалізував опціони на купівлю 2,1 млн акцій за ціною $6,24 і одразу продав понад 934 тисячі акцій за ціною від $1 058 до $1 112 за акцію.

Щоб скоротити свою частку в компанії на 10%, Маск має продати ще 6,9 млн акцій Tesla.