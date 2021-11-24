Ілон Маск продав чергову частку своїх акцій Tesla за $1 мільярд

Американський підприємець Ілон Маск продав частину власний акцій компанії Tesla на $1,05 мільярда.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, напередодні Маск продав 934 тисячі акцій після виконання опціону на купівлю 2,15 млн паперів. 6 листопада Маск запитав користувачів Twitter, чи варто йому продати 10% своїх акцій Tesla. Ймовірно, так він відреагував на запропонований Білим домом податок для багатих людей, який стосується нереалізованого приросту капіталу. У результаті майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій. З того часу він продав 9,2 мільйона акцій (приблизно 6%) на суму $9,9 мільярда. До продажу акцій Маску належало понад 17% Tesla. Вартість 10% пакету (17 млн акцій) оцінюється у $21 млрд.