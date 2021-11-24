Илон Маск продал очередную долю своих акций Tesla за более чем $1 миллиард

Американский предприниматель Илон Маск продал принадлежащие ему акции компании Tesla на $1,05 миллиарда.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, накануне Маск продал 934 тысяч акций после исполнения опциона на покупку 2,15 млн бумаг. 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала. В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций. С тех пор он продал 9,2 миллиона акций (приблизительно 6%) на сумму $9,9 миллиарда долларов. До продажи акций Маску принадлежало более 17% Tesla. Стоимость 10% пакета (17 млн акций) оценивается в $21 млрд.