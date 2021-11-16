Илон Маск в третий раз сократил свою долю в Tesla и продал акции еще на $930 млн

Богатейший человек мира, основатель компаний SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции автокомпании еще на $930 миллионов. Несколько дней назад он также продал акции на сумму около $687 миллионов.

Об этом свидетельствуют документы, представленные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет Reuters.

Маск продал акции компании для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.

В общей сложности предприниматель продал 934 091 акцию — цена за одну составляет $1013,39.