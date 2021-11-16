Ілон Маск утретє скоротив свою частку в Tesla і продав акції ще на $930 млн

Найбагатша людина світу, засновник компаній SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акції автокомпанії ще на $930 мільйонів. Кілька днів тому він також продав акції на суму близько $687 мільйонів.

Про це свідчать документи, подані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, пише Reuters.

Маск продав акції компанії для виконання зобовʼязань щодо утримання податків, повʼязаних із виконанням опціонів на акції.

Загалом підприємець продав 934 091 акцію — ціна за одну становить $1013,39.