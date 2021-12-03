Илон Маск с начала ноября продал акций Tesla почти на $11 миллиардов

Американский предприниматель Илон Маск продал акции компании Tesla Inc. еще на $1 млрд. С начала ноября он реализовал бумаги на общую сумму в $10,9 млрд.

Об этом сообщает Business Insider.

В начале ноября самый богатый человек мира Илон Маск написал в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи социальной сети одобрят этот шаг. Так и вышло.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Маск уже реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 и сразу продал более 934 тысяч акций по цене от $1 058 до $1 112 за акцию.

Чтобы сократить свою долю в компании на 10%, Маску предстоит продать еще 6,9 млн акций Tesla.