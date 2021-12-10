Ілон Маск продав черговий пакет акцій Tesla на майже $1 млрд. Він подумує кинути роботу та стати блогером

Бізнесмен та винахідник Ілон Маск продав черговий свій пакет акцій компанії Tesla майже на $1 млрд.

Про це пише Bloomberg.

У четвер, 9 грудня, Маск продав опціони на купівлю 2,2 млн акцій Tesla по $6,24 за штуку та ще 934,1 тисячі акцій приблизно за $963 мільйони.

За останні пʼять тижнів Маск позбувся майже 11 млн акцій і отримав за них близько $12 млрд.

У своєму Twitter він запитав поради у людей, чи варто йому піти з роботи та стати блогером. «Я думаю про те, щоб кинути роботу і стати блогером на повну ставку — що думаєте про це?» — написав він.