Ілон Маск продав черговий пакет акцій Tesla на майже $1 млрд. Він подумує кинути роботу та стати блогером

Бізнесмен та винахідник Ілон Маск продав черговий свій пакет акцій компанії Tesla майже на $1 млрд.
Про це пише Bloomberg.
У четвер, 9 грудня, Маск продав опціони на купівлю 2,2 млн акцій Tesla по $6,24 за штуку та ще 934,1 тисячі акцій приблизно за $963 мільйони.
За останні пʼять тижнів Маск позбувся майже 11 млн акцій і отримав за них близько $12 млрд.
У своєму Twitter він запитав поради у людей, чи варто йому піти з роботи та стати блогером. «Я думаю про те, щоб кинути роботу і стати блогером на повну ставку — що думаєте про це?» — написав він.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink та компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. Маск залишається найбагатшою людиною світу. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки на 10 грудня оцінюються у $266 млрд.