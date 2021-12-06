Ілон Маск втратив $15 млрд через падіння акцій Tesla

Американський підприємець Ілон Маск втратив $15,2 мільярда через падіння акцій компанії Tesla. Зараз статки найбагатшої людини світу оцінюються у $268,9 мільярда.
Про це пише Bloomberg.
Акції Tesla, як і найбільших американських технологічних компаній, почали дешевшати на тлі побоювань посилення інфляції та впровадження більш суворої кредитної політики у США. За тиждень акції Tesla подешевшали майже на 12%. Збитків зазнали багато власників великих IT-компаній, але Маск найбільше.
Сумарно десять найбагатших техномагнатів США разом втратили $27,4 мільярда.
- Раніше Маск заробив на продажах акцій Tesla понад $10 млрд.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.