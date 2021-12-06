Илон Маск потерял $15 млрд из-за падения акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск потерял $15,2 миллиарда из-за падения акций компании Tesla. Сейчас состояние самого богатого человека мира оценивается в $268,9 миллиарда.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции Tesla, как и крупнейших американских технологических компаний, начали дешеветь на фоне опасений усиления инфляции и ужесточения кредитной политики в США. За неделю акции Tesla подешевели почти на 12%. Убытки понесли многие владельцы крупных IT-компаний, но Маск больше всех.
Суммарно десять самых богатых техномагнатов США вместе потеряли $27,4 миллиарда.
- Ранее Маск заработал на продажах акций Tesla более $10 млрд.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.