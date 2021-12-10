Илон Маск продал очередной пакет акций Tesla на почти $1 млрд. Он подумывает бросить работу и стать блогером

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск продал очередной свой пакет акций компании Tesla на почти $1 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

В четверг, 9 декабря, Маск продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по $6,24 за бумагу и еще 934,1 тысячи акций примерно за $963 миллиона.

За последние пять недель Маск избавился от почти 11 млн акций и получил за них около $12 млрд.

В своем Twitter он спросил совета у людей, стоит ли ему уйти с работы и стать блогером. «Я подумываю о том, чтобы бросить работу и стать блогером на полную ставку — что думаете об этом?» — написал он.