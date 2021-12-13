Журнал Time назвав Ілона Маска людиною року

Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став людиною року за версією американського щотижневого журналу Time.

Про це редакція видання повідомила 13 грудня.

«Найбагатша людина у світі не має дому і нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та використовує сонячну енергію; він керує авто, яке сам же і створив, що не використовує бензин і майже не потребує водія. За клацанням [його] пальця фондовий ринок злітає чи падає. Армія відданих чіпляється за кожне його висловлювання», — зазначили у Time.