Журнал Time назвал Илона Маска человеком года

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал человеком года по версии американского еженедельного журнала Time.
Об этом редакция издания сообщила 13 декабря.
«Самый богатый человек в мире не имеет дома и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию; он управляет авто, которое сам же и создал, которое не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку [его] пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание», — отметили в Time.
Журнал Time пишет, что ракетная компания Илона Маска SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы владеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети рынка электромобилей. Это сделало Маска с состоянием более $250 миллиардов самым богатым человеком в истории.
Героями года журнал назвал разработчиков вакцин. На обложку попали Дрю Вайсман, Каталин Карико, Киззмекия Корбетт и Барни Грэм — разработчики технологии мРНК, благодаря которой BioNTech, Pfizer и Moderna смогли разработать свои вакцины от коронавируса.
- В 2020 году журнал Time называл персонами года тогда еще новоизбранного президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис. Последнюю журнал назвал символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощением разнообразия Америки». Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, которая заняла этот пост.
- Сейчас Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. Маск остается самым богатым человеком мира. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние на 10 декабря оценивается в $266 млрд.