Журнал Time назвал Илона Маска человеком года

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал человеком года по версии американского еженедельного журнала Time.

Об этом редакция издания сообщила 13 декабря.

«Самый богатый человек в мире не имеет дома и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию; он управляет авто, которое сам же и создал, которое не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку [его] пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание», — отметили в Time.