SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и два космических корабля BlackSky

Запуск был осуществлен в 01:12 по Киеву (2 декабря в 18:12 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В пятницу, 3 декабря, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и два космических корабля BlackSky.

Многократная первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в девятый раз, почти через девять минут после старта приземлилась на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Отметим, спутники предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, а BlackSky будут выполнять задачи в пользу Пентагона и разведслужб США.

В настоящее время на орбите уже находится 1 890 спутников SpaceX.

Что такое Starlink?

Проект SpaceX, начавшийся еще в 2015 году. По замыслу Маска, на орбиту Земли будет выведено 12 тысяч спутников для создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с Земли и орбиты. Впоследствии Starlink решила расширить свое присутствие до 30 тысяч спутников.

Каждый спутник будет покрывать круг площадью более 2 тысяч квадратных километров. Как уверяет SpaceX, скорость передачи данных через такой канал будет достигать 1 Гб/с. Маск планирует выручить в 2025 году от этого проекта более 30 миллиардов долларов. Тестировать интернет SpaceX начала в октябре 2020 года, запустив заказ услуги ($99 в месяц). Абонентское подключение должно начаться в 2022 году.