SpaceX тестирует спутниковый интернет Starlink в самолетах

Компания SpaceX Илона Маска начала тестировать спутниковый интернет от своей системы Starlink в пассажирских самолетах, чтобы предложить авиалиниям высокоскоростное соединение.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам вице-президента SpaceX по продажам Джонатана Хофеллера, в тестах участвуют несколько компаний, вероятно, авиационных, но он их не назвал. Он также не раскрыл подробностей испытаний и насколько продвинулись переговоры с авиакомпаниями. В то же время компании Viasat, Intelsat и Telesat Corp. уже видят в Starlink прямого конкурента.
Хофеллер заявил, что система Starlink стремительно модернизируется. По его словам, в неделю производится шесть спутников Starlink, а компания переходит на более сложную их версию.
- В планах SpaceX — вывести на орбиту более 30 тысяч спутников Starlink для покрытия высокоскоростным интернетом всего мира. На конец октября на орбите находились около 1 800 спутников. Тестировать интернет SpaceX начала в октябре 2020 года, запустив заказ услуги ($99 в месяц). Абонентское подключение должны начать в 2022 году.
- Накануне Илон Маск сообщил, что SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором.
- 1 декабря 2021 стало известно, что Илон Маск предупредил сотрудников о риске банкротства SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей Raptor для ракеты Starship, которая в будущем должна выводить на орбиту в том числе и спутники Starlink.