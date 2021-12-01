SpaceX тестирует спутниковый интернет Starlink в самолетах

Компания SpaceX Илона Маска начала тестировать спутниковый интернет от своей системы Starlink в пассажирских самолетах, чтобы предложить авиалиниям высокоскоростное соединение.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам вице-президента SpaceX по продажам Джонатана Хофеллера, в тестах участвуют несколько компаний, вероятно, авиационных, но он их не назвал. Он также не раскрыл подробностей испытаний и насколько продвинулись переговоры с авиакомпаниями. В то же время компании Viasat, Intelsat и Telesat Corp. уже видят в Starlink прямого конкурента.

Хофеллер заявил, что система Starlink стремительно модернизируется. По его словам, в неделю производится шесть спутников Starlink, а компания переходит на более сложную их версию.