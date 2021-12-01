Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX

Американская космическая компания SpaceX рискует обанкротиться из-за проблем с разработкой двигателей Raptor для ракет Starship, которые должны участвовать в колонизации Марса и полетах на Луну. Основатель компании Илон Маск написал корпоративное письмо сотрудникам, в котором заявил о проблемах и кризисе с производством Raptor.

Об этом сообщают канал CNBC и издание The Verge, в распоряжении которых оказалось письмо.

В письме Макс отметил, что кризис с Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад, и компанию ждет банкротство, если в 2022 году SpaceX не сможет добиться хотя бы одного полета Starship в две недели. Сейчас ракета-носитель не совершила ни одного орбитального полета.

По данным СМИ, Маск в письме указал, что ситуация стала «катастрофической».

В прошлом месяце был уволен вице-президент SpaceX по двигательным установкам Уилл Хелтсли. Маск отметил, что с момента его ухода обнаруживаются более серьезные технологические проблемы.

Сам Маск не стал комментировать журналистам письмо, но в Twitter написал, что банкротство маловероятно и невозможно при глобальной рецессии.