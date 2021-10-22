SpaceX провела первый запуск двигателя Raptor на прототипе Starship SN20

Компания SpaceX провела первый запуск вакуумного двигателя Raptor, который интегрировали в прототип космического корабля Starship SN20.
Двигатель Raptor оптимизирован для работы в космосе. На Starship, который будет лететь в космос, будет три вакуумных Raptor и три атмосферных двигателя.
Запустив Raptor, компания провела кратковременные огневые испытания Starship. Сначала запустился первый вакуумный двигатель, а потом, предположительно, второй. Огневые испытания прошли хорошо, с учетом отлета нескольких защитных плиток.
- Starship — это супертяжелая ракета, которая состоит из двух полностью многоразовых ступеней. Вторая ступень — пассажирский или грузовой космический корабль (в зависимости от цели миссии). SpaceX планирует с 2021 года заменить этим кораблем свои ракеты Falcon. Starship собираются использовать в пилотируемых миссиях для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.
- В августе Илон Маск показал перемещение Starship на орбитальную стартовую площадку.