Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку. До этого он взрывался

Прототип Starship — корабля компании SpaceX для полетов на Марс — впервые совершил успешную посадку. До этого испытания заканчивались взрывами на разных этапах.
Об этом компания сообщила в Twitter.
Корабль SN15 поднялся на высоту 10 километров, у него отключились двигатели, и он начал контролируемое падение в горизонтальном положении. Затем двигатели снова заработали, корабль вернулся в вертикальное положение и приземлился на посадочную площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.
Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что посадка прошла «штатно».
Во время последнего испытания, которое состоялось 30 марта, прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки. Тогда причиной стала утечка метана, из-за чего потом загорелся двигатель. В конце апреля Маск сообщил, что на прототипе SN15 (по сравнению с предыдущими версиями) провели «сотни конструктивных усовершенствований».
- Starship — это супертяжелая ракета, которая состоит из двух полностью многоразовых ступеней. Вторая ступень — пассажирский или грузовой космический корабль (в зависимости от цели миссии). SpaceX планирует с 2021 года заменить этим кораблем свои ракеты Falcon. Starship собираются использовать в пилотируемых миссиях для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.