Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку. До этого он взрывался

Прототип Starship — корабля компании SpaceX для полетов на Марс — впервые совершил успешную посадку. До этого испытания заканчивались взрывами на разных этапах.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Корабль SN15 поднялся на высоту 10 километров, у него отключились двигатели, и он начал контролируемое падение в горизонтальном положении. Затем двигатели снова заработали, корабль вернулся в вертикальное положение и приземлился на посадочную площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.