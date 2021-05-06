Прототип космічного корабля Starship вперше здійснив успішну посадку. До цього він вибухав

Прототип Starship — корабля компанії SpaceX для польотів на Марс — вперше здійснив успішну посадку. До цього випробування закінчувалися вибухами на різних етапах.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Корабель SN15 піднявся на висоту 10 кілометрів, у нього відключилися двигуни, і він почав контрольоване падіння в горизонтальному положенні. Потім двигуни знову запрацювали, корабель повернувся у вертикальне положення і приземлився на посадковий майданчик. Весь політ тривав шість з половиною хвилин.