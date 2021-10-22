SpaceX провела перший запуск двигуна Raptor на прототипі Starship SN20

Компанія SpaceX провела перший запуск вакуумного двигуна Raptor, який інтегрували у прототип космічного корабля Starship SN20.
Двигун Raptor оптимізований для роботи в космосі. На Starship, який буде летіти в космос, буде три вакуумних Raptor і три атмосферних двигуни.
Запустивши Raptor, компанія провела короткочасні вогневі випробування Starship. Спочатку запустився перший вакуумний двигун, а потім, імовірно, другий. Вогневі випробування пройшли добре, з урахуванням відльоту декількох захисних плиток.
- Starship — це надважка ракета, яка складається з двох повністю багаторазових ступенів. Другий ступінь — пасажирський або вантажний космічний корабель (залежно від мети місії). SpaceX планує з 2021 року замінити цим кораблем свої ракети Falcon. Starship збираються використовувати в пілотованих місіях зі створення населених баз на Марсі та Місяці.
- У серпні Ілон Маск показав переміщення Starship на орбітальний стартовий майданчик.