Маск показав переміщення Starship на орбітальний стартовий майданчик. Невдовзі ракета полетить у космос

Засновник компанії Space X Ілон Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.

Відповідні світлини мільярдер опублікував у Тwitter.

SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship — космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.

Раніше Маск презентував частину ракети-носія Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Висота ракети-носія сягає близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 метр.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка у Техасі.

Нещодавно компанія саме встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.