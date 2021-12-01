SpaceX тестує супутниковий інтернет Starlink у літаках

Компанія SpaceX Ілона Маска почала тестувати супутниковий інтернет від своєї системи Starlink у пасажирських літаках, щоб запропонувати авіалініям високошвидкісне зʼєднання.

Про це пише Bloomberg.

За словами віцепрезидента SpaceX з продажів Джонатана Хофеллера, у тестах беруть участь кілька компаній, імовірно, авіаційних, але він їх не назвав. Він також не розкрив подробиць випробувань і наскільки просунулися переговори з авіакомпаніями. Водночас компанії Viasat, Intelsat і Telesat Corp. уже бачать у Starlink прямого конкурента.

Хофеллер заявив, що система Starlink швидко модернізується. За його словами, на тиждень виробляється шість супутників Starlink, а компанія переходить на складнішу версію моделі.