NASA відклало вихід астронавтів у космос із МКС через космічне сміття

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) відклало вихід астронавтів Міжнародної космічної станції у відкритий космос, запланований на сьогодні, 30 листопада.

«Через відсутність можливості належним чином оцінити ризики, які можуть загрожувати астронавтам, команди [NASA та МКС] вирішили відкласти вихід у відкритий космос до отримання додаткової інформації», — заявили в управлінні.

NASA у повідомленні не вказало суть ризиків, але ЗМІ раніше писали, що 29 листопада від МКС було повідомлення про проліт космічного сміття поруч із МКС.

За планом астронавти Томас Маршберн і Кайла Беррон мали вийти у відкритий космос о 21:00 за київським часом і замінити антенний блок S-діапазону (SASA) за підтримки роботизованої руки-маніпулятора Canadarm-2 під управлінням астронавта Європейської космічної агенції Маттіаса Маурера.