США звинуватили Росію у безрозсудному випробуванні протисупутникової зброї, що створило загрозу МКС

Державний департамент США звинуватив Росію у безрозсудному випробуванні протисупутникової зброї, що створило загрозу для астронавтів Міжнародної космічної станції. США та союзники проопрацюють відповідь на дії РФ.

Про це під час брифінгу заявив речник відомства Нед Прайс.

Прайс зазначив, що випробування збільшило ризики для всієї космічної діяльності. Заяви РФ щодо протидії мілітаризації космосу він назвав лицемірними.

«Росія безрозсудно провела руйнівне випробування протисупутникової зброї проти одного зі своїх супутників. У результаті зʼявилося понад 1,5 тисячі уламків, які перебувають під наглядом, і сотні тисяч фрагментів дрібнішого космічного сміття, що загрожує тепер інтересам усіх країн», — сказав Прайс.

Він додав, що світові потрібні дієві загальні норми для освоєння навколоземного простору.