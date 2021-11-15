США обвинили Россию в безрассудном испытании противоспутникового оружия, что создало угрозу МКС

Государственный департамент США обвинил Россию в безрассудном испытании противоспутникового оружия, что создало угрозу для астронавтов Международной космической станции. США и союзники проработают ответ на действия РФ.

Об этом во время брифинга заявил спикер ведомства Нед Прайс.

Прайс отметил, что испытание увеличило риски для всей космическое деятельности. Заявления РФ о противодействии милитаризации космоса он назвал лицемерными.

«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тысячи обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран», — сказал Прайс.

Он добавил, что миру нужны действенные общие нормы для освоения околоземного пространства.